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الولايات المتحدة الأمريكية

الناشطة السويدية تونبرغ تقرر الإبحار بمركب "بيئي" إلى قمة المناخ بأمريكا

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بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع رويترز
الناشطة السويدية الصغيرة جريتا تونبرج برلين 19 يوليو تموز 2019
الناشطة السويدية الصغيرة جريتا تونبرج برلين 19 يوليو تموز 2019 -
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رويترز
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قررت الناشطة السويدية الصغيرة غريتا تونبرغ الإبحار بقارب لا تصدر منه أيّ انبعاثات كربونية، وذلك من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، في منتصف الشهر المقبل، لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ.

وأصبحت تونبرغ التي تبلغ من العمر 16 عاماً مصدر إلهام لمحتجين شبان في أنحاء العالم بتحذيراتها من مخاطر التقاعس عن مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقالت على موقع إنستغرام "تلقيت عرضا لركوب قارب السبق "ماليزيا 2"، سنعبر المحيط الأطلسي من المملكة المتحدة إلى نيويورك في منتصف آب/أغسطس".

وأضافت "الحقائق العلمية واضحة. علينا البدء في تغيير اتجاه منحنى الانبعاثات إلى الانخفاض بحلول 2020 على أقصى تقدير، إذا كنا لا نزال نريد الاحتفاظ بفرصة إبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند أقل من 1.5 درجة".

وقال بيير كاسيراجي مؤسس فريق ماليزيا الذي سيشارك في قيادة عبور الأطلسي إنه يؤمن بضرورة زيادة الوعي بتفاقم الانبعاثات العالمية والتلوث.

وأضاف "إقناع الحكومات والمؤسسات الدولية باتخاذ الخطوة وفرض قوانين تحمي البشرية والتنوع الحيوي له الأهمية القصوى بالنسبة لمستقبل الإنسانية".

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