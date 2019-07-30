الأمم المتحدة تندد باستخدام روسيا العنف المفرط ضدّ المحتجين

قال متحدث باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الشرطة الروسية لجأت إلى استخدام العنف المفرط ضدّ المتظاهرين في نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى جرح أكثر من 70 شخص.

وطالب المتحدث السلطات الروسية بالسماح للناس بالتظاهر والتجمع سلمياً من دون أيّ قيود، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحافي "عندما تنظم قوات الأمن المتظاهرين، في روسيا أو في أي مكان آخر، يجب على الإجراءات التي تتخذها أن تناسب التهديد الذي تواجهه".

وكانت الشرطة الروسية قد اعتقلت أكثر من 1000 متظاهر في موسكو السبت الفائت في عملية احتجازات وصفت بأنها "الأعنف" منذ سنوات.