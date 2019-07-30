شاهد: حريق يدمر كنيسة تكساس التاريخية

أدى حريق مهول إلى تدمير الكنيسة الكاثوليكية التاريخية في تكساس، والتي يعود إنشاؤها إلى العام 1895. وأظهرت الصور التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الكنيسة وهي تتحول إلى رماد خلال مدة وجيزة. ولم تحدد السلطات المحلية أسباب الحريق بعد.

وانتاب سكان أوستن حيث توجد الكنيسة شعور بالحزن، وهم يشاهدون دمار الكنيسة التي تعتبر معلما تاريخيا ودينيا منذ أكثر من قرن حيث دخلت مجال الخدمة في جنوب غرب مقاطعة فولز، التي تضم عددا كبيرا من مهاجري منطقة ويستفاليا الألمانية، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة منذ العام 1883.

أ ب

أ ب

أ ب

وتعتبر كنيسة تكساس التاريخية أكبر كنيسة مصنوعة من مادة الخشب في الولاية، ويؤكد الجميع أن نوافذها الزجاجية الملونة، والتي يزيد عددها عن 20 نافذة، تمّ شحنها من ويستفاليا بألمانيا.

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