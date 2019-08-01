هولندا: حظر ارتداء النقاب يدخل رسميا حيز التنفيذ بعد جدل امتد لأربعة عشر عاما

يبدأ اليوم الخميس حظر هولندا لارتداء النقاب في المصالح والمرافق الحكومية في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول كيفية تطبيقه.

واستغرق إصدار القانون 13 عاماً حتى وافق عليه البرلمان الهولندي الخميس الماضي ولكن شركات المواصلات ورؤساء المستشفيات العامة أعلنوا رفضهم إجراءات ضد من يخالفونه.

ويشمل القانون ارتداء النقاب وأي نوع من أنواع غطاء الوجه دون غطاء الرأس وينص على معاقبة من اختمرن (وضعن خمارا على وجوههن) في المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات والمواصلات العامة بغرامة قدرها 150 يورو.

ووصفت الحكومة القانون بأنه "محايد دينياً" ولا يصل إلى الحظر الكامل لارتداء الرموز الدينية المتبع في دول غرب أوروبية أخرى كفرنسا وبلجيكا.

ولكن بعض الأحزاب اعترضت على القانون واعتبرته يزيد من عزلة المنقبات في هولندا.

وقال روارد خانزفورت، النائب عن حزب الخضر: "القانون غير متجانس ونتيجته الوحيدة ستكون أن هؤلاء النساء سيقبعن في بيوتهن بشكل أكبر".

وأضاف: "لن تتسنى لهن فرصة الذهاب إلى المدرسة. لن يحظين بفرصة الذهاب لتعلم السباحة وكل تلك الأشياء".

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