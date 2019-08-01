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اليمن

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مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً بينهم جنود في استهداف عرض عسكري في عدن

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بقلم:  Euronews 
مراسل رويترز اتخذ هذه الصورة بعد هجوم عدن اليوم
مراسل رويترز اتخذ هذه الصورة بعد هجوم عدن اليوم -
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REUTERS/Fawaz Salman
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قال شاهد من رويترز إن انفجاراً وقع خلال استعراض عسكري، اليوم، الخميس، في عدن، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مما تسبب في وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

وقالت مصادر طبية وأخرى أمنية إن عدد القتلى بلغ حتى الساعة 32 على الأقل.

وأعلنت حركة الحوثي المسؤولية عن الهجوم. وذكر تلفزيون المسيرة التابع للحركة المتحالفة مع إيران أنها استهدفت العرض العسكري بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.

وتزعم قناة المسيرة أن بين القتلى قائد عسكري، وهذا ما أكد عليه مصدر عسكري موال للحكومة اليمنية لوكالة رويترز للأنباء.

وتظهر الصور الواردة من المعسكر جثث تعود لجنود ممدين على الأرض وآخرين في حالة من الصدمة.

REUTERS/Fawaz Salman

وقالت رويترز إن "الانفجار وقع خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن" وأضاف "كان هناك 9 جثث في المكان وكان هناك جنود يبكون على جثة أحدهم، يبدو أنه قائد عسكري".

وموازاة مع استهداف معسكر الجلاء المدعوم من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية، استهدفت سيارة مفخخة مركزاً للشرطة في عدن، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى بحسب رويترز دائماً.

وليس من الواضح بعد إذا كان هناك رابط بين الهجومين.