الصين تتوعد "بإجراءات مضادة" إذا أصر ترامب على فرض المزيد من الرسوم على وارداتها

قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن بكين ستضطر لاتخاذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض المزيد من الرسوم على الواردات الصينية.

وذكرت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية في إفادة صحفية يومية أن الصين لا تريد حربا تجارية، لكنها لا تخشى خوض مثل هذه الحرب.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد يوم الخميس بفرض رسوم إضافية نسبتها عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر أيلول، مما أدى إلى تصاعد حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وهز الأسواق المالية.

,قال ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ لا يتحرك بسرعة كافية من أجل الوصول إلى إتفاق للتجارة بين بلديهما وإن الولايات المتحدة ستفرض "ضريبة" على الصين حتى يتوصل البلدان إلى اتفاق.

وأبلغ ترامب الصحفيين أنه غير قلق بشأن هبوط حاد لمؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بعد أن أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية على بضائع صينية.

وأغلق داو جونز منخفضا 285 نقطة، مرتدا عن مكاسب بعد أن قال ترامب في تغريدة إنه سيفرض رسوما بنسبة 10 في المئة على واردات إضافية من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر أيلول.

ومن شأن الرسوم الإضافية أن توسع نطاق الرسوم التجارية التي فرضها ترامب لتشمل جميع السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة تقريبا، وتمثل نهاية هدنة في النزاع التجاري المستمر منذ عام الذي أدى إلى تباطؤ النمو العالمي وعرقلة سلاسل الإمداد.

ويأتي إعلان ترامب بعد أن اختتم مفاوضون أمريكيون وصينيون اجتماعات استمرت يومين في شنغهاي يوم الأربعاء بدون علامات واضحة على تحقيق تقدم في تسوية حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

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