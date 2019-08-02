لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

Cult

شاهد: تطوير لعبة فيديو تُمارس بقوة العقل للأشخاص الذين يعانون ضعف الحركة

شاهد: تطوير لعبة فيديو تُمارس بقوة العقل للأشخاص الذين يعانون ضعف الحركة
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
بقلم:  يورونيوز 
حجم النص Aa Aa

طور العلماء السويسريون لعبة فيديو يمكن ممارستها بقوة العقل خصيصاً للأشخاص الذين يعانون من الشلل أو ضعف حركة الأطراف.

وتهدف اللعبة إلى تطوير تقنية يمكنها الوصول إلى تصنيع أجهزة مثل الكراسي المتحركة يمكن التحكم بها بواسطة قوة العقل عوضاً عن الأطراف الآدمية.

وتقوم ممارسة اللعبة على تصميم غطاء لرأس اللاعبين مزود بأقطاب كهربائية تمكنهم من توصيل إشاراتهم العقلية إلى جهاز الكمبيوتر.

وتوضح الدكتورة ريا لينر، متخصصة الأعصاب بجامعة زيورخ، تقنية لعبة الفيديو بالقول: "هذه الأقطاب الكهربائية متصلة بمكبر متصل بدوره بالكمبيوتر وبخوارزمياتنا. تقوم الخوارزميات بعد ذلك بحساب إشارات العقل وإرسال الأوامر إلى اللعبة".

وبناء عليه يمكن للاعب الذي يقود سيارة باللعبة أن يحول مسارها إلى اليسار عبر التفكير في تحريك يده اليسرى أو قيادتها بشكل مستقيم في حال التفكير في تحريك كلتا يديه.

إقرأ أيضاً:

السعودية: 500 مليار دولار في الصحراء الحالمة بمدينة نيوم.. سيارات طائرة وديناصورات وقمر عملاق

هواوي.. وخطوة واحدة فقط من إصدار نظام جديد بدلا من أندرويد