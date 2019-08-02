تحذيرات وقائية من تسونامي محتمل عقب وقوع زلزال في إندونيسيا

حثت السلطات الإندونيسية يوم الجمعة السكان المقيمين بالقرب من الساحل على الانتقال إلى مناطق أعلى بعد إصدار تحذير من احتمال حدوث أمواج مد بحري عاتية في أعقاب زلزال بقوة سبع درجات وقع قبالة جزيرتي سومطرة وجاوة.

وأصدرت الوكالة‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الإندونيسية لعلم طبيعة الأرض تحذيرا من احتمال حدوث أمواج مد بحري عاتية بعد الزلزال الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته بلغت سبع درجات ووقع على عمق 59 كيلومترا وعلى بعد حوالي 227 كيلومترا عن مدينة تيلوك بيتونج في إقليم لامبونج شمالي العاصمة جاكرتا.

وقالت وكالة التخفيف من آثار الكوارث الإندونيسية على تويتر إن سكان ساحل بانتين في جزيرة جاوة يجب أن "ينتقلوا فورا إلى مناطق أعلى".

ولم ترد بعد أنباء عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات لكن سكان العاصمة شعروا بالزلزال مما دفع عاملين للفرار من المباني الإدارية.

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