الإمارات: السودان يطوي صفحة حكم البشير والإخوان المسلمين بالتحول إلى الحكم المدني

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأحد، إن السودان طوى صفحة حكم عمر البشير والإخوان المسلمين.

وأضاف على تويتر "يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير".

وجاء تصريح قرقاش تعليقا على توصل المجلس العسكري والمعارضة في السودان، السبت، إلى ارضية اتفاق من أجل التمهيد لمرحلة انتقالية.

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