شاهد: ردّة فعل سريعة من الوالد تنقذ طفلاً صينياً من قناة الصرف الصحي

سجلت كاميرا مراقبة لحظة سقوط طفل صيني "فضولي" عبر فتحة قناة صرف صحي، مكسورة، في مدينة زونيي الصينية التي تقع في الجزء الغربي الجنوبي من البلاد، الخميس الفائت.

وفي ردّة فعل سريعة، حاول والد الصبي الذي يبلغ من العمر ثلاثة أعوام النزول وقوفاً عبر الفتحة ولكنه فشل في ذلك، فاستلقى على بطنه ودلّى رأسه وجسمه فيها ثم أمسك بالولد ورفعه إلى الشارع مجدداً.

وقال الوالد للتلفزيون المركزي الصيني إن ابنه شعر بخوف كبير وأصيب بجروح طفيفة في ركبتيْه، وإنه عندما أنزل جسمه في الفتحة اشتم رائحة كريهة ولكنه لم يعرف ما هي.

وقامت السلطات، بحسب التلفزيون دائماً، بالاتصال بمتعهدين لتصليح غطاء القناة المكسور.

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