رضيعة تسقط من نافذة فندق ببريطانيا

تعرضت رضيعة لكسور بالغة عقب سقوطها من الطابق الثاني في أحد فنادق بلاكبول البريطانية.

وهرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى الفندق عقب تلقيها بلاغاً بسقوط رضيعة من نافذة قبيل التاسعة صباحاً يوم الثلاثاء 20 آب أغسطس.

وتم نقل الطفلة ذات العامين جواً إلى مستشفى آلدير هاي للأطفال حيث تعد حالتها حرجة بحسب شرطة لانكشاير.

وشوهدت سيارات الشرطة والتحقيق بالجرائم حول الفندق بعد الحادثة.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في المنطقة إنه تم إرسال سيارة إسعاف، وإسعاف جوي، ومركبتي تدخل سريع للفندق.

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