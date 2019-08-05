كيف أثرت الحرب التجارية الصينية - الأمريكية على أسواق الخليج؟

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية، الاثنين، في حين مُنيت قطر بأكبر خسارة يويمة لها منذ عامين مع تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما أدى لاتجاه المستثمرين إلى الأصول الأكثر أمانا.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض رسوم نسبتها عشرة بالمئة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، وتوعدت الصين بالرد لتزيد من المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي الذي تظهر عليه بالفعل علامات التباطؤ.

وأدت الخطوة، التي قد تكبح الطلب على الخام، إلى تراجع أسعار النفط لتقدم سببا جديدا للقلق في أسواق الشرق الأوسط التي تعتمد على النفط.

وقال فراجيش بانداري مدير محافظ لدى المال كابيتال "انتقام الصين من خلال وقف بعض الواردات من الولايات المتحدة والسماح بنزول اليوان مقابل الدولار يؤثر على الأسواق في أنحاء العالم". وعادة ما ترتبط أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر بالأسواق العالمية في أوقات التحركات الحادة.

مضيفا "بالنسبة للشرق الأوسط، يمثل تراجع أسعار الخام عاملا سلبيا آخر...ليس مفاجئا أن يسحب المستثمرون أموالا قبل عطلة العيد الطويلة".

انخفاض في الأسهم

وتضرر المؤشر السعودي الرئيسي من خيبة الأمل إزاء نتائج أعمال بعض الشركات، ونزل 1.1 بالمئة مع تراجع أسهم جميع البنوك.

وفقد سهم البنك السعودي الفرنسي 3.6 بالمئة بعد تراجع أرباحه في الربع الثاني 4.4 بالمئة، وهو ما عزاه البنك إلى ارتفاع مخصصات الزكاة.

وانخفض سهم ولاء للتأمين التعاوني 6.1 بالمئة بعدما تكبدت الشركة خسارة قبل الزكاة في الربع الثاني، وخسر سهم مجموعة سيرا القابضة 2.7 بالمئة بعدما أعلنت الشركة هبوط الأرباح 35.9 بالمئة خلال نفس الفترة.

وهبط مؤشر سوق الأسهم القطرية 4.2 بالمئة مسجلا أكبر خسارة يومية منذ الخامس من يونيو حزيران 2017، مبددا مكاسبه خلال العام بعد أن مني بالخسارة للجلسة الخامسة على التوالي.

وشكلت الأسهم القيادية أكبر ضغط على المؤشر، إذ نزل سهم بنك قطر الوطني ستة بالمئة وصناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 5.8 بالمئة.

وهبط سهم شركة الخليج الدولية للخدمات 9.7 بالمئة بعدما أعلنت الشركة التي تقدم خدمات الحفر انخفاض أرباح النصف الأول من العام نحو 15 بالمئة.

فيما فقد مؤشر دبي اثنين بالمئة، تحت ضغط شديد من الأسهم العقارية والمالية. وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي 2.1 بالمئة وإعمار العقارية 3.3 بالمئة.

وأعلنت إعمار العقارية تراجع أرباح الربع الثاني 7.4 بالمئة إلى 1.37 مليار درهم (373 مليون دولار)، وجاءت أقل من توقعات المجموعة المالية هيرميس البالغة 1.55 مليار درهم.

ونشرت رويترز يوم الاثنين نقلا عن سافيلز للاستشارات العقارية القول إن أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي انخفضت 1.9 بالمئة في النصف الأول من العام بسبب فائض المعروض.

ويشهد سوق العقارات في دبي انكماشا مطردا منذ منتصف عام 2014 بسبب فتور إقبال المستثمرين الأجانب.

وفي أبوظبي، نزل المؤشر 1.9 بالمئة، وهبط سهم بنك أبوظبي الأول 2.2 بالمئة بينما فقد سهم مجموعة اتصالات 2.6 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 بالمئة، وخسر سهم القلعة القابضة 4.3 بالمئة.

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