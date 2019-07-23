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الصين

شاهد: صيني ينجح في إيقاف سيارة دون كوابح بعد أن انسابت في طريق منحدر

 محادثة
بقلم:  Sami Fradi 
رجل يمضي مسرعا محاولا إيقاف السيارة التي انسابت تسير في طريق منحدر دون سائق
رجل يمضي مسرعا محاولا إيقاف السيارة التي انسابت تسير في طريق منحدر دون سائق
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انسابت سيارة في طريق منحدر وسط محافظة هوبي الصينية، في وقت تركها صاحبها على ما يبدو دون أن يمسك بالكوابح، ومن حسن الحظ أن سمع سائق سيارة أجرة مر صدفة صوت استغاثة، فلحق وراء السيارة التي انسابت في الطريق المنحدر، وارتمى بداخلها وهي تسير، لينجح بذلك في إيقافها وإنقاذ من بداخلها من الركاب.

وتقول الشرطة في مقاطعة جينغشان إنه لو لم يتدخل أحد لإيقاف السيارة، لربما صدمت مترجلين وعربات في طريقها، وألحقت أضرارا خطيرة.

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