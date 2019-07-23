شاهد: صيني ينجح في إيقاف سيارة دون كوابح بعد أن انسابت في طريق منحدر

انسابت سيارة في طريق منحدر وسط محافظة هوبي الصينية، في وقت تركها صاحبها على ما يبدو دون أن يمسك بالكوابح، ومن حسن الحظ أن سمع سائق سيارة أجرة مر صدفة صوت استغاثة، فلحق وراء السيارة التي انسابت في الطريق المنحدر، وارتمى بداخلها وهي تسير، لينجح بذلك في إيقافها وإنقاذ من بداخلها من الركاب.

وتقول الشرطة في مقاطعة جينغشان إنه لو لم يتدخل أحد لإيقاف السيارة، لربما صدمت مترجلين وعربات في طريقها، وألحقت أضرارا خطيرة.

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