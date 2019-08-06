أبل تعلن إطلاقها أول بطاقة بنكية يمكن إدماجها مع أجهزة آيفون

أطلقت شركة أبل بطاقتها الائتمانية الافتراضية، الثلاثاء، بعد تعاونها مع بنك غولدمان ساكس على الإضافة الجديدة لهواتف آيفون مما قد يساعد في تنويع مبيعات عملاق التكنولوجيا بعيدا عن الأجهزة.

وأعلنت أبل عن البطاقة في مارس آذار بهدف اجتذاب مقتني الهاتف آيفون من خلال إصدار بطاقة تضمن لحاملها استرجاع اثنين بالمئة من قيمة المشتريات وعدم دفع أي رسوم عند استخدام خدمة الدفع (أبل باي)، وهي عبارة عن تطبيق لإدارة الأموال، والتركيز على خصوصية البيانات.

وقالت أبل إن عددا محدودا من المستهلكين ممن أبدوا اهتماما بالبطاقة ستصلهم تنبيهات، الثلاثاء تطلب منهم التسجيل للاشتراك.

والبطاقة مصممة للعمل على هواتف آيفون حيث يمكن للمستخدم تسجيل الاشتراك في البطاقة والبدء في استخدامها فورا بعد الحصول على موافقة تطبيق (أبل واليت) ونظام (أبل باي).

وتوفر أبل خيار استخراج بطاقة فعلية مصنوعة من مادة التيتانيوم لكن هذه البطاقة لن تحمل أي أرقام.

ورقم البطاقة سيكون مخزنا على رقاقة آمنة داخل الهاتف وستعمل الرقاقة على ابتكار أرقام افتراضية من أجل الشراء الإلكتروني أو الهاتفي الذي يتطلب أرقاما.

رويترز

وركزت أبل على الخصوصية قائلة إن معلومات الشراء ستكون مخزنة في هاتف المستخدم وإنه لا يمكنها الاطلاع على المعلومات.

ولن يُسمح لغولدمان ساكس باستخدام البيانات لأغراض التسوق حتى إن كان هذا لبيع منتجات البنك الأخرى.

وأشار محللون إلى أن الإيرادات بالنسبة لشركة بحجم أبل، التي حققت مبيعات بقيمة 265.6 مليار دولار في السنة المالية 2018، لن تكون في أهمية الحرص على ارتباط العملاء ارتباطا وثيقا بعلامة أبل التجارية.

وقال بن باجارين أحد المحللين في مؤسسة (كرييتيف ستراتيجيز) البحثية "إذا نجح الأمر فسيكون هذا دافعا جديدا يجعلك تظل مخلصا بشدة لأبل وغارقا في بيئة أبل حتى إذا ظهر ما هو أفضل منها".

رويترز

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