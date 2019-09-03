تعرّف على أبرز "إيموجي" أندرويد وآيفون الجديدة التي ستصدر هذا الشهر

ستصدر خلال شهر أيول/سبتمبر الجاري المجموعة النهائية من الصور الرمزية الجديدة (إيموجي) التي سيعمل بها كلّ من نظام التشغيل iOS 13 وأندرويد 10Q التي صادق عليها مجمع يونيكود في تموز/يوليو الفائت.

وستحتوي التحديث على على 12 مجموعة من الإيموجي ويقول مراقبون إنها أكثر تنوعاً من المجموعات السابقة، بحيث ستزيد من اختيارات مستخدم الهواتف الذكية. فعلى سبيل المثال تحتوي المجموعة الجديدة على إيموجي الزوجين، ويمكن تغيير لون بشرة أي واحد فيهما، أو جنسيْهما، وهذه الخاصية لم تكن متوفرة من نماذج الإيموجي السابقة.

ويبدو أن الشركتين المنتجتين تعملان على تطوير لغة الإيموجي بما يتناسب مع متطلبات العصر ونقاشاته أيضاً، إذ تصبح أكثر "حساسية" تجاه مواضيع مثل المثلية أو الانتماء الجنسي بشكل عام. العديد من الصور الرمزية الجديدة المطروحة سيكون بلا جنس محدد (ذكر أو أنثى مثلاً)، ولكن يمكن للمستخدم الضغط على الإيموجي لمدة أطول لتحديده كما يريد.

كذلك ثمة بعض الرسومات المخصصة للناس من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الكلب الذي يساعد المكفوفين، أو الذراع الاصطناعية أو الساق الاصطناعية أو الأذن التي تحمل سمّاعة.

إيموجي مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وأخرى للطعام من صفحة أبل

في سياق النقطة الأخيرة، نشرت شركة أبّل الأميركية مقالة مطولة عن الموضوع، تقول فيه إنها سعت إلى سدّ الثغرة التي خلقت نوعاً من التمييز بين الناس العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة، ولذا ستكون هناك إضافة تتمثل بـ59 إيموجي.

بحسب أبّل، من بين الرموز الجديدة هناك "الإيموجي النعسان"، وآخر يشير إلى "مايو" السباحة، أو الأغذية من من فلافل وتوم وزبدة وبسكويت الوافل (Waffle) الذي تشتهر فيه ألمانيا وبلجيكا وهولندا. ويمكن تحميل كل هذه الصور الرمزية الجديدة بدءاً من الثالث عشر من أيلول/سبتمبر على أجهزة أيفون، أيباد، ماك، وأبّل ووتش.

من جهته يقترح نظام التشغيل أندرويد 65 إيموجي جديداً، منها يتطابق مع الرسوم التي قدّمتها أبّل، ومنها من يسعى إلى الانفتاح على شرائح أخرى من المستخدمين، كالطائفتين الهندوسية والسيخية. فبعد التحديث سيتسنى للمتابعين رؤية ما يعرف في الهند "بلمبة الضياء" (شعلة الضياء) وهو يرمز إلى "ديفالي"، العيد الديني الذي تحتفل به الديانتين.

ومن المقرر إطلاق نسخة إيموجي من أندرويد قبل نهاية شهر أيلول/سبتمبر الحالي.