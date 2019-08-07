طوكيو تستقبل عدائي سباق الألف كيلومتر الذي خصص لذكرى ضحايا زلزال 2011

انتهى اليوم، الأربعاء، في طوكيو، سباق تتابع لمسافة ألف كيلومتر، بدأ قبل أسبوعين في شمال اليابان، لتذكر ضحايا زلزال 2011 وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته.

وقبل نحو عام على انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، تعاني اليابان من ارتفاع درجات الحرارة وأقيمت معظم مراحل هذا السباق في حر شديد. وتجاوزت درجات الحرارة 31 درجة مئوية في طوكيو، وحولها، وتوفي 57 شخصاً على الأقل نتيجة لذلك منذ أواخر تموز/يوليو.

لكن هذا الأمر لم يمنع 1700 متسابق من المشاركة في النسخة السادسة لهذا الحدث والتي انطلقت في 24 تموز/يوليو.

وسمح المسؤولون للمشاركين في السباق، الذين ارتدوا أوشحة تذكارية، بالركض أو ركوب الدراجات على الطريق من أوموري إلى المركز الأولمبي في كومازاوا في طوكيو الذي استضاف منافسات كرة القدم والمصارعة في ألعاب 1964.

وأراد المشاركون في السباق والقيمون عليه أن يبعثوا رسالة تضامن مع الأشخاص الذين ما زالوا يعانون في منطقة توهوكو جراء كارثة 2011 التي راح ضحيتها نحو 18 ألف قتيل.

وقال سوراكي كاشو بعد أن ترجل من على دراجته "لدي عمل يرتبط بمنطقة توهوكو وأردت أن أرد بعض الجميل لهؤلاء الأشخاص ولذا شاركت في سباق التتابع لأول مرة".

وقالت ناوكو تاكاهاشي الفائزة بذهبية الماراثون في أولمبياد سيدني والتي بدأت سباق التتابع من أوموري وعبرت أيضا خط النهاية مع 200 آخرين يوم الأربعاء "كانت هناك عدة أيام شديدة الحرارة لكن من خلال تسليم هذه الأوشحة خلال سباق التتابع فإننا ننقل مشاعر الحب الدافئة إلى سكان توهوكو".

وتابعت "أعتقد أن هذا السباق رسم البسمة على وجوه الكثير من الأشخاص وربط بين قلوبهم".