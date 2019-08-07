شاهد: الماريجوانا الطبية باتت متاحة في لويزيانا

أصبح بإمكان الأمريكيين في لويزيانا الحصول على الماريجوانا لأسباب طبية حيث تمكن محارب قديم من مشاة البحرية الأمريكية يعاني من اضطرابات نفسية وسيدة تكافح ضد داء السرطان من أوائل الأشخاص الذين اشتروا الماريجوانا الطبية في لويزيانا، التي أصبحت أول ولاية أمريكية في الجنوب العميق توزع الحشيش العلاجي، وذلك بعد أربع سنوات من موافقة مشرعي الولاية على حق المرضى في اقتناء الماريجوانا.

وتمّ منح تراخيص لتسع صيدليات لتوزيع الماريجوانا الطبية عبر لويزيانا، لتنضم لويزيانا إلى أكثر من 30 ولاية أخرى تبيح استخدام الماريجوانا الطبية. ورغم حظر الماريجوانا على المستوى الفيدرالي، إلا أن تعديل الكونغرس يمنع وزارة العدل من التدخل في البرامج الخاصة بالماريجوانا الطبية على مستوى الولايات.

وأشار غاري هاس، المحارب القديم، إلى أن الماريجوانا الطبية غيّرت حياته، مؤكدا أنه سعيد لكونه أصبح قادرا على اقتنائها في ولايته بعد أن كان يضطر إلى التنقل إلى كاليفورنيا. وأضاف المحارب القديم: "منذ بداية كفاحي الطويل، سأكون قادرا على القيام بذلك بشكل قانوني أمام عائلتي".

وينتظر مئات المرضى في لويزيانا انطلاق برنامج الماريجوانا الطبية بعد سنوات من التصديق عليه من قبل المشرعين، الذين أنشأوا الإطار التنظيمي لتوزيع القنب في العام 2015.

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