أربعة قتلى في هجوم بالسلاح الأبيض في كاليفورنيا الأميركية

قتل رجل مسلح أربعة أشخاص وجرح اثنين آخرين أمس، الأربعاء، في سلسلة من عمليات السطو المسلح والطعن، في كاليفورنيا الأميركية.

واعتقلت الشرطة المشتبه به عند خروجه من أحد المتاجر في مقاطعة "أورانج" الواقعة جنوب لوس أنجلوس، وقالت إنه كان يحمل سكيناً ومسدساً وإنه يبلغ من العمر 33 عاماً.

ولم تفصح الشرطة عن اسم المشتبه به وقالت إنه نفذ عملية سطو في مخبز ومكتب تابع لشركة تأمين ومكتب حوالات مالية، وإن امرأة تعرّضت للطعن عدّة مرات في الظهر وحالتها الطبية مستقرة.

بحسب الشرطة دائماً، قاد الرجل سيارته إلى متجر في حي سانتا آنا حيث قتل حارساً لم يكن مسلحاً، كما قتل موظفاً في مطعم صغير في الحيّ نفسه.

يذكر أخيراً أن المشتبه به والضحايا جميعهم من أصول أميركية-لاتينية.

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