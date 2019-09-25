شاهد: الشرطة الأمريكية تنشر "دليل براءة" شرطي قتل شابا بعد حادث تصادم

أظهر شريط فيديو مصور نشرته الشرطة المحلية في مدينة سانت باول في ولاية مينيسوتا الأمريكية اللحظات الأخيرة قبل أن يقدم ضابطا في الشرطة على إطلاق النار على مواطن هاجمه مستخدما السلاح الأبيض، بعد حادث تصادم.

أثارت وفاة رونالد ديفيس البالغ من العمر 31 عامًا في 15 سبتمبر/أيلول في حي ميدواي بالمدينة بلبلة واسعة في البلاد، وخرجت احتجاجات واسعة من قبل عدد من النشطاء مستنكرة إقدام الضابط على إطلاق النار عليه، ما دفع الشرطة المحلية لنشر مقطع الفيديو الذي يظهر اللحظات الأخيرة منذ أن خرج الضابط ستيفن ماتسون من سيارته إلى أن انتهى الأمر به برفع مسدسه مطلقا النار على الشاب ديفيس.

وتظهر المشاهد وبشكل واضح ديفيس وهو يلاحق الشرطي رافعا سلاحه، وماتسون يطالبه برمي السكين إلا أنه لم يأبه لكلامه وتابع ملاحقته حتى أن ضغط ماتسون على الزناد، وأرداه قتيلا.

وقال قائد شرطة سانت بول تود أكستيل، إن "الضابط (ماتسون) لم يكن لديه خيار سوى الدفاع عن نفسه ضد تهديد فوري وعنيف".

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