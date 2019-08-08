شاهد: فتاة بولندية شقراء تخطف الأنظار في مهرجان رعاة البقر

تسعى الشابة البولندية كارولينا ياسكيفيتش، ذات الـ 19 ربيعا، إلى تسجيل اسمها بحروف من ذهب في منافسات مهرجان رعاة البقر الأوروبي الذي ينظم بغرب بولندا. ومن أجل المشاركة في هذه التظاهرة التي تقتصر عادة على الرجال، تلقت الشابة دروسا في كيفية ركوب الخيول على الطريقة الغربية. وتمثل الخيول كل شيء بالنسبة لكارولينا ياسكيفيتش، التي تمارس هواية ركوب الخيول منذ أن كانت في الثامنة من العمر.

وخلال الاستعراضات التي قامت بها، بدت كارولينا ياسكيفيتش وكأنها راعية بقر حقيقية، وهو ما شجعها في دخول مهرجان رعاة البقر الأوروبي بقوة، والذي يشهد مشاركة رعاة بقر من الجنسين من مختلف أنحاء أوروبا حيث يخوضون مسابقات مختلفة من سباقات الخيول إلى حشد قطعان الماشية.

رويترز

وتقول كارولينا إنها كانت تركب الخيول بالطريقة التقليدية لكنها تلقت دروسا في كيفية ركوب الخيول على الطريقة الغربية مشيرة إلى أنها عشقت هذه الطريقة، مضيفة أنها اجتهدت كثيرا لتحسين مهاراتها في ركوب الخيول وقيادة قطعان الماشية من أجل المشاركة في هذا المهرجان.

رويترز

كارولينا ياسكيفيتش، التي سافرت من بلدتها في جنوب بولندا، اصطحبت معها مهرتها أريزونا بلو سكاي آي التي تتميز بعيونها الزرقاء الجميلة. وقد أظهرت الشابة مهاراتها في مهرجان رعاة البقر الأوروبي من خلال حشدها للأبقار داخل حظائر مختلفة بينما كانت تمتطي مهرتها.

وتقول كارولينا إنها تحلم بالمشاركة في بطولة كأس العالم للخيول التي تقام في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها ستكون مغامرة حقيقية بالنسبة لها.

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