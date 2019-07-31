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إيطاليا

اتفاق جديد بين إيطاليا و الاتحاد الأوروبي يضع حداً للخلاف بخصوص المهاجرين الأفارقة

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بقلم:  Besan Zarzar  مع رويترز
نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني يخاطب مؤتمرا صحفيا في نهاية اجتماع لمناقشة ميزانية 2020 المقبلة، في فيمينال بالاس، روما، إيطاليا 15 يوليو 2019
نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني يخاطب مؤتمرا صحفيا في نهاية اجتماع لمناقشة ميزانية 2020 المقبلة، في فيمينال بالاس، روما، إيطاليا 15 يوليو 2019 -
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رويترز
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أنهت إيطاليا يوم الأربعاء أحدث خلافاتها مع الاتحاد الأوروبي بخصوص هجرة الأفارقة دون ضابط قائلة إنها ستسمح لسفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي بإنزال 116 طالب لجوء في جنوب البلاد خلال ساعات.

وقال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء إنه توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تستقبل بموجبه ألمانيا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورج وأيرلندا طالبي اللجوء الذين ظلوا عالقين في السفينة منذ إنقاذهم في البحر الأسبوع الماضي.

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