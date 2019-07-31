اتفاق جديد بين إيطاليا و الاتحاد الأوروبي يضع حداً للخلاف بخصوص المهاجرين الأفارقة

أنهت إيطاليا يوم الأربعاء أحدث خلافاتها مع الاتحاد الأوروبي بخصوص هجرة الأفارقة دون ضابط قائلة إنها ستسمح لسفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي بإنزال 116 طالب لجوء في جنوب البلاد خلال ساعات.

وقال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء إنه توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تستقبل بموجبه ألمانيا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورج وأيرلندا طالبي اللجوء الذين ظلوا عالقين في السفينة منذ إنقاذهم في البحر الأسبوع الماضي.

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