الإصابة تبعد حارس ليفربول عن لقاء السوبر الأوروبي ضد تشيلسي

سيغيب البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول عن مباراة كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم يوم الأربعاء أمام تشيلسي وقد تطول مدة غيابه بعد إصابته في ربلة الساق خلال الفوز 4-1 على نوريتش سيتي في افتتاح الموسم بالدوري الانجليزي الممتاز يوم الجمعة.

وخلال تقدم ليفربول 3-صفر على ملعب أنفيلد اختل توازن بيكر أثناء تسديد الكرة في الدقيقة 36 وسقط على الأرض قبل أن يمسك بربلة ساقه ويستدعى الجهاز الطبي.

لكن الحارس البرازيلي غادر الملعب بمساعدة الجهاز الطبي بدلا من الخروج على محفة.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه من المبكر للغاية تحديد مدى خطورة الإصابة لكن بيكر لن تكون لديه أي فرصة لخوض كأس السوبر الأوروبية بين بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي في أسطنبول.

وأضاف الألماني كلوب "إنها إصابة في ربلة الساق. شعر كما لو أن شيئا صدمه من الخلف. لن يكون مستعدا للقاء الأربعاء. بوسعي أن أقول ذلك بالفعل.

"هذا ليس بالأمر الجيد لكننا سنبحث عن حل وسنمضي قدما.

"يجب أن نحدد أولا مدى خطورة الإصابة وبعدها نتعامل مع الموقف.. لن يلعب في كأس السوبر .. من خلال خبرتي أستطيع قول هذا الأمر".

وشارك الإسباني أدريان، الذي تعاقد معه ليفربول في صفقة مجانية يوم الاثنين الماضي، بديلا للحارس أليسون في أول مباراة له مع الفريق.

وقال كلوب "أدريان حارس جيد. يتمتع بالهدوء عند استحواذه على الكرة كما أنه متميز في التصدي للتسديدات. لهذا قمنا بضمه.

وخاض أدريان (32 عاما) 125 مباراة مع وست هام يونايتد قبل أن يتركه في نهاية الموسم الماضي وعبر كلوب عن ثقته في قدرة الحارس الجديد على التأقلم مع ليفربول.

وقال "إنه حارس مفعم بالثقة ولم ينضم الينا للجلوس على مقاعد البدلاء. لقد عبر عن جاهزيته".

وتابع "في مواقف مثل التي شاهدناها فإننا كنا نرغب في التعاقد مع حارس صاحب خبرة لعب كثيرا في الدوري الممتاز. إنه في 32 من عمره ويتمتع بالهدوء والانضباط الانفعالي أيضا. يجيد اللعب بقدميه وهو أمر مهم بالنسبة لنا".

إقرأ أيضاً:

طوكيو تستقبل عدائي سباق الألف كيلومتر الذي خصص لذكرى ضحايا زلزال 2011

إصابة ميسي تبعده عن جولة برشلونة في الولايات المتحدة