ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الأمطار الموسمية في الهند إلى 100 قتيل على الأقل

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي سببتها أيام من الأمطار الغزيرة في الهند إلى 100 قتيل على الأقل ونزوح حوالي 100 ألف آخرين إلى معسكرات الإغاثة في جنوب البلاد وفقًا لتقارير حكومية نشرت السبت، ونقلته وكالة الأنباء الإيطالية نقلا عن وسائل إعلام محلية، وأضافت أن ولاية كيرالا هي الأكثر تضررا، وأن معظم الضحايا هم من الولاية ذاتها.
ونقلت وكالة برس ترست الهندية للأنباء عن مسؤولين قولهم إنه تم الإبلاغ عن 29 حالة وفاة في مناطق كوزيكود ومالابورام ووياناد منذ 8 أغسطس/ آب. وقال مسؤول آخر إنه تم انتشال جثث سبعة أشخاص ويخشى أن يكون 15 منهم محاصرون في انهيار طيني في مزرعة شاي في وياناد.
من جهته أعلن رانديب كومار رانا من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث أن أجهزة الأمن تمكنت من الوصول إلى الأشخاص المحاصرين في جميع الولايات الثلاث المتضررة وتمت مساعدتهم على الوصول إلى بر الأمان.
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وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في موسم الرياح الموسمية في نفس الفترة من العام الماضي عبر ولاية كيرالا في مقتل 223 شخص ونزوح مئات الآلاف من منازلهم وتضرر أكثر من خمسة ملايين. ووصفت هذه الفيضانات بأنها الأسوأ في الولاية خلال نحو قرن.
يشار إلى أن الأمطار الموسمية في الهند في الفترة ما بين يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/أيلول تمثل شريان حياة حاسم للمجتمع الهندي الزراعي لأنها توفر حوالي 70 في المائة من الأمطار في البلاد، كما تتسبب كل عام في وفاة العشرات ودمار كبير.