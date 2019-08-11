التحالف بقيادة السعودية يتدخل في عدن والمجلس الإنتقالي يعلن إلتزامه بوقف إطلاق النار

تدخل الأحد التحالف الذي تقوده السعودية في مدينة عدن لدعم الحكومة اليمنية بعد سيطرة الانفصاليين الجنوبيين على المدينة الساحلية، مما أدى إلى كسر التحالف الذي كان يقاتل حركة الحوثي المدعومة من طرف إيران. وقال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن الأحد إن الانفصاليين الجنوبيين في اليمن ملتزمون بوقف إطلاق النار في المدينة الساحلية ومستعدون للعمل مع التحالف بقيادة السعودية. وأضاف رئيس المجلس عيدروس الزبيدي في تصريحات أذاعها التلفزيون أن الانفصاليين مستعدون أيضا لحضور اجتماع دعت إليه السعودية.

وقالت الأمم المتحدة إن القتال الذي اندلع في الثامن من أغسطس/ آب للسيطرة على المدينة الساحلية التي تعد مقر مؤقت للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة 260.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

من جهته أعلن التحالف السني الذي تقوده السعودية أنه هاجم منطقة تشكل "تهديدًا مباشرًا" لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، دون تقديم تفاصيل آخرى. وقال مسؤول محلي لرويترز إن التحالف استهدف قوات انفصالية تحيط بقصر الرئاسة شبه الفارغ في منطقة كريتر.

ووصفت الحكومة اليمنية استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن بأنه "انقلاب".

ويهدف الانفصاليون لفصل جنوب اليمن عن شماله ويحظون بدعم الإمارات العربية المتحدة وهذا ما تعارضه حكومة هادي. كما مثل الإنفصاليون جزءًا أساسيًا من التحالف الذي تدخل في دولة شبه الجزيرة العربية في العام 2015 ضد الحوثيين بعد أن طردت المجموعة هادي من السلطة في العاصمة صنعاء في أواخر العام 2014.