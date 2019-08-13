شاهد لحظة اعتقال مسلح طعن امرأة وطارد المارة وسط سيدني وهو يصرخ "الله أكبر" "اقتلوني"

اعتقلت الشرطة الأسترالية رجلا طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص في وسط سيدني الثلاثاء هاتفا "الله أكبر" قبل أن يتمكن عدد من المارة من السيطرة عليه، بحسب ما ذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام استرالية الرجل يقفز على سقف سيارة حاملا سكينا وهو يهتف "الله أكبر" و"اقتلوني". وقالت الشرطة أنها قامت بتوقيف الرجل وأن المصابة في حالة "مستقرة".

العثور على جثة

وأعلنت الأسترالية في وقت لاحق أنها عثرت الثلاثاء على جثة قرب موقع الاعتداء الذي وقع في وقت سابق من النهار في وسط سيدني، لكنّها لم تؤكد وجود رابط بين الواقعتين.

وقال متحدّثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن الجثة قد عُثر عليها في حي الأعمال في وسط سيدني حيث طعن رجل امرأة قبل ان يتم توقيفه، لكن الشرطة لا تزال "تجري تحقيقاتها" لكشف ملابسات ما حصل.

وقالت شاهدة العيان ميغن هايلي إن منفّذ الاعتداء في العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر وكان يحمل سكينا كبيرا وطارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم "وكان خمسة أو ستة أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه. قبضوا عليه وسيطروا عليه" مستخدمين الكراسي وصندوقا بلاستيكيا.

وقال شاهد آخر يدعى إدوارد وونغ (24 عاما) إن الرجل "بدا وكأن ذقنه وصدره ملطخان بالدماء".

ونوّهت الشرطة بشجاعة المارة الذين تمكّنوا من السيطرة على المعتدي.

وقال المتحدث باسمها غافين وود إن "الاقتراب من شخص... مع دليل واضح على وقوع عملية طعن، (يجعل من) هؤلاء الأشخاص أبطالا".

وأعلنت الشرطة أنها تلقّت تقارير حول ما تلفّظ به الرجل، لكنّها لم تتوصّل بعد إلى دافع للاعتداء.

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