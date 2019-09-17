شاب يمني يطعن عسكرياً في ميلانو ويهتف "الله أكبر" أثناء اعتقاله

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن شاباً يمنياً في الثالثة والعشرين من العمر طعن الثلاثاء بسكين عسكرياً كان يقوم بأعمال الدورية قرب المحطة المركزية في ميلانو شمال البلاد، وأصابه بجروح طفيفة.

ونقل موقع صحيفة كورييري ديلا سيرا أن الشاب الذي لا إقامة لديه طعن العسكري في ظهره متسبباً بجروح سطحية بالحنجرة، قبل أن يقبض عليه زملاء الجندي ويسلمونه الى الشرطة.

وفتحت النيابة العامة المتخصصة بمكافحة الإرهاب في ميلانو تحقيقاً في الحادث، وبحسب مصدر قضائي فإن الرجل لا يواجه اتهامات بالإرهاب في الوقت الحالي لكنه يواجه اتهامات بإصابة واستخدام العنف ضد مسؤول عام بينما ينظر الادعاء في ماضيه وعلاقاته.

ونقلت وكالة الأنباء "اي جي آي" أن الشاب اليمني استخدم قطاعة ورق، في حين نقلت كورييري ديلا سيرا أنه استخدم سكيناً حادة، وقال مصدر ثالث أنه استخدم مقصاً، أما المصدر القضائي فذكر أنه استخدم قطاعة ورق.

🔴🔴 È successo pochi minuti fa. I primi dettagli dell'accaduto. ⬇️⬇️⬇️ Publiée par MilanoToday sur Mardi 17 septembre 2019

وهتف الشاب "الله أكبر" أثناء القبض عليه.

وقالت وكالة "اي جي آي" أيضاً أن الشاب نفسه حاول مساء الاثنين قبيل منتصف الليل طعن عدد من الأشخاص بواسطة قلم، في الحي الواقع قرب المحطة المركزية لميلانو.

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