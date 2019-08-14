الصين ترفض طلب سفينتين حربيتين أميركيتين بالرسو في ميناء هونغ كونغ

قال مسؤولون أمريكيون، يوم الثلاثاء، إن الصين رفضت طلب سفينتين تتبعان البحرية الأمريكية لزيارة هونغ كونغ في الأسابيع المقبلة فيما تتفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن السفينة البرمائية الأميركية "يو أس أس غرين باي" طلبت الزيارة في وقت لاحق هذا الشهر بينما طلبت السفينة الحربية ليك إيري التي تحمل صواريخ موجهة الزيارة في سبتمبر أيلول.

وذكر أحد المسؤولين أن الصين لم تذكر سببا محددا للرفض لكن هذا التحرك ليس الأول من نوعه.

وسبق أن رفضت الصين زيارة السفينة الهجومية واسب في سبتمبر أيلول 2018 لكن السفينة البرمائية بلو ريدج رست في هونغ كونغ في أبريل نيسان.

يأتي ذلك فيما اشتبكت الشرطة ومتظاهرون يحتجون على تنامي نفوذ بكين في هونغ كونغ في المطار الدولي يوم الثلاثاء بعد تعطيل الرحلات لليوم الثاني على التوالي.

وتشهد هونغ كونغ مظاهرات رافضة لمشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين الى الصين منذ عشرة أسابيع قبل أن تتحول الى احتجاجات مطالبة بمزيد من الحريات ومنددة بتدخل بكين.