شاهد: حشود عسكرية صينية قرب هونغ كونغ

أظهرت صور تم التقاطها عبر قمر صناعي حشدا عسكريا صينيا في مدينة شنجن بالقرب من حدود هونغ كونغ .

وتظهر الصور التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز، تواجد العشرات من المركبات العسكرية المدرعة داخل ملعب شين جن باي الرياضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر خلال الليل إن الحكومة الصينية تنقل قواتها إلى الحدود مع هونغ كونغ وحث على الهدوء.

وجاء في تغريدته "الاستخبارات الأميركية أعلمتنا (الإدارة الأميركية) أن الحكومة الصينية تحرك الجيش الصيني نحو الحدود مع هونغ كونغ. على الجميع أن يلتزم الهدوء"

ومع ذلك ، فإن وسائل الإعلام الحكومية الصينية لم تصل إلى حد الدعوة للعمل العسكري للتعامل مع الاحتجاجات.

وذكرت صحيفة غلوبال تايمز، الاثنين، أن قوات الشرطة المسلحة الشعبية الصينية تتواجد في مدينة شنجن جنوب شرق البلاد ، ما أثار تكهنات بتدخل صيني محتمل في هونغ كونغ.

وظهرت دعوات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الصين تطالب بكين بالتدخل في هونغ كونغ بينما حث أخرون على الهدوء.

وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزمة سياسية منذ اعادتها الى الصين عام 1997

وبدأت في مطلع حزيران يونيو تظاهرات رافضة لمشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين الى الصين ثم تحولت الى احتجاجات مطالبة بمزيد من الحريات ومنددة بتدخل بكين.