بعد فرساتشي وجيفنشي وآخرين.. شواروفسكي تعتذر للصين بسبب هونغ كونغ

بعد حوادث مشابهة لشركات عديدة وبيوت أزياء، تواجه شوارفسكي النمساوية أحدث حلقات المواجهة مع الغضب الصيني بسبب "خطأ" يتعلق بسيادة الصين وأراضيها.

فبعد اعتذار دار أزياء فرساتشي الإيطالية، نهاية الأسبوع الماضي، عن إصدار قمصان تصف هونغ كونغ ومكاو بأنهما دولتان وسحبها القمصان من التداول التجاري، حان الوقت لشركة المجوهرات النمساوية لتعتذر للصين بدورها عن إدراج هونغ كونغ على موقعها كدولة.

وقالت الشركة إنها "تتحمل المسؤولية كاملة" عن الخطأ وأنها تقوم بتحديث بيانات موقعها حول العالم.

تأتي هذه الاعتذارات في ظل تشديد الرقابة الصينية على تعامل المؤسسات والشركات الدولية تجاه ما تعتبره جزءاً من أراضيها وإن تمتع بحكم ذاتي، خاصة في ظل التوترات الأخيرة في هونغ كونغ التي تشهد احتجاجات ضد النفوذ الصيني.

وقالت شواروفسكي في منشور على فيسبوك إنها تحترم دائمًا السيادة الوطنية للصين ووحدة أراضيها: "بالنظر إلى الأحداث الأخيرة في الصين، تتحمل شواروفسكي المسؤولية الكاملة وتعتذر بصدق لشعب الصين، وكذلك لشركائنا وسفيرة العلامة التجارية، السيدة جيانغ شويينغ، التي شعرت بخيبة أمل عميقة بسبب المعلومات المضللة بشأن سيادة الصين الوطنية، وأضافت الشركة: "لقد عززنا الوعي بالعلامة التجارية العالمية الخاصة بنا وسنستمر في مراجعة جميع منصاتنا الرقمية على مستوى العالم لتصحيح أي أخطاء."

Considering the recent happenings in China, Swarovski takes full responsibility and sincerely apologizes to the people... Publiée par SWAROVSKI sur Lundi 12 août 2019

كذلك تلقى بيتا الأزياء جيفنشي وكوتش ردود فعل عنيفة بسبب الكيفية التي تم فيها تمثيل الأراضي الصينية على الملابس التي أنتجاها.

في عام 2018، اعتذرت العديد من الشركات، بما في ذلك ماريوت ودلتا ايرلاينز وغاب، للصين لتضارب المعلومات والبيانات الموجودة على مواقعها على الانترنت مع مطالب الصين الإقليمية.

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