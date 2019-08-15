"هجرة بريكست": أكثر من 3400 بريطاني حصلوا على الجنسية البلجيكية منذ 2016

بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوروبي في استفتاء، قبل ثلاث سنوات تقريباً، ولغاية تاريخ 31 مايو/أيار 2019، موعد الخروج البريطاني الذي تأجل مراراً، حصل ما لا يقل عن 3.454 من المواطنين البريطانيين على الجنسية البلجيكية.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد وأن يصل إلى 4000 شخص حتى تاريخ بريكست، وفق ما نشرته صحيفة "ليكو" البلجيكية بعد اطلاعها على بيانات وزارة الداخلية.

وقد نمت هذه الظاهرة وبشكل كبير في نهاية العام 2018، مع اقتراب الموعد الذي حدد بداية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس/آذار.

يضم الاتحاد الأوروبي 28 دولة تسمح بحرية التحرك والحياة والعمل لمواطنيها داخل الاتحاد.

هذا واختار العديد من موظفي الخدمة المدنية الأوروبية، الجنسية البلجيكية من أجل الحفاظ على وظائفهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نظرا أن وضع موظفي المؤسسات الأوروبية يتطلب أن يكونوا من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وأفادت التقارير أن هناك أكثر من 2000 بريطاني يعملون في مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي، ومن بينهم نحو 1200 شخص يعملون في المفوضية الأوروبية.

هذا واتخذ عدد من الصحفيين البريطانيين خطوة مماثلة.

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