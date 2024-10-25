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هجوم مروع في سانت بطرسبرغ.. رجل مسلح بسكين يهاجم متسوقين ويصيب أربعة

تسوق الزبائن في متجر في سانت بطرسبرغ، روسيا.
تسوق الزبائن في متجر في سانت بطرسبرغ، روسيا. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Nour Chahine
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شهدت مدينة سانت بطرسبرغ الروسية يوم الجمعة حادثة عنف مروعة، حيث هاجم رجل مسلح بسكين مجموعة من المتسوقين في أحد فروع سلسلة متاجر أوكي، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

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وتعد مثل هذه الجرائم، رغم كونها شائعة في روسيا، نادرة الحدوث في الأماكن العامة. ووفقاً لمفوضية التحقيق في سانت بطرسبرغ، فإن المعتدي، الذي لم يُكشف عن هويته، استهدف المتسوقين بشكل عشوائي.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أُلقي القبض على المشتبه به في مسرح الجريمة. السلطات فتحت تحقيقًا في الحادث، مع التركيز على محاولة القتل، إلا أن الدافع وراء الهجوم لا يزال غامضًا.

إيرينا فولك، المتحدثة باسم الشرطة، ذكرت أن الضباط نجحوا في انتزاع السكين من الرجل "العدواني" أثناء عملية القبض عليه. ويظهر مقطع فيديو تم نشره من قبل الشرطة المعتدي ملقى على الأرض، برأسه معصوب، وقطرات الدماء تتساقط من السكين القريبة منه.

وفي سياق متصل، أفاد موقع أخبار فونتانكا المحلي بأنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 44 عامًا في علاقة بالحادث. ونشر الموقع لقطات من كاميرا المراقبة توضح تفاصيل الهجوم، حيث يظهر الرجل وهو يركض بسكين وزجاجة، ثم يهاجم امرأة.

أحد الشهود على الحادث قالت: "بدأ شخص غريب بإلقاء زجاجات الشمبانيا قبل أن يسحب سكينه، مما أجبر الزبائن على الفرار." وأضافت: "المهاجم ركض نحو امرأة وسط المتجر وطعنها في صدرها."

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تظل هذه الحادثة تذكيرًا مؤلمًا بتزايد حوادث العنف في الأماكن العامة، وضرورة تعزيز إجراءات الأمان لحماية المواطنين في مثل هذه الظروف.

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