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إسبانيا

إصابة هازارد وغيابه عن المباراة الافتتاحية لموسم ريال مدريد

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بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع رويترز
هازارد من ريال مدريد في مباراة مع لورنزو بيليغريني 11 أغسطس آب 2019 روما إيطاليا
هازارد من ريال مدريد في مباراة مع لورنزو بيليغريني 11 أغسطس آب 2019 روما إيطاليا -
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رويترز
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تعرضت استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد لمشكلة في توقيت غير مناسب باستبعاد إيدن هازارد من مواجهة سيلتا فيغو السبت في أولى مباريات الفريقين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بسبب إصابة عضلية خلال تدريب يوم الجمعة.

وقال ريال مدريد في بيان يوم الجمعة إن هازارد خضع لفحوصات عقب المران كشفت تعرضه لإصابة في الوتر الأمامي في أعلى فخذه الأيسر لكن لم يحدد النادي مدة غياب قائد بلجيكا عن الملاعب.

وانضم هازارد (28 عاما) إلى ريال مدريد من تشيلسي في يونيو حزيران الماضي مقابل صفقة قياسية للنادي بلغت مئة مليون يورو (110.73 مليون دولار) ليصبح أبرز لاعبي بطل أوروبا 13 مرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي أنفق فيها النادي أكثر من 300 مليون يورو على الصفقات الجديدة، حتى الآن.

وسيخوض ريال مدريد المباراة أيضا بدون الجناح ماركو أسينسيو بسبب إصابة خطيرة في ركبته بينما يغيب داني كاربخال للإيقاف.

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