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الولايات المتحدة الأمريكية

على عكس فيسبوك..انستغرام يحارب المحتوى المزيف من خلال إطلاق خاصية جديدة

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بقلم:  Mohamed Lamine Bezzaz  مع رويترز
على عكس فيسبوك..انستغرام يحارب المحتوى المزيف من خلال إطلاق خاصية جديدة
حقوق النشر
رويترز
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أعلن موقع انستغرام لمشاركة الصور المملوك لشركة فيسبوك أنه أضاف خاصية تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المنشورات التي يعتقدون أنها زائفة وذلك في مسعى منه لمنع ظهور المعلومات المضللة وغيرها من الانتهاكات على منصته.

ولا تحظر فيسبوك نشر معلومات زائفة في أي من خدماتها للتواصل الاجتماعي لكنها تتخذ خطوات للحد من انتشارها وتحذر المستخدمين بشأنها.

ولدى فيسبوك 54 شريكا لفحص الحقائق يعملون في 24 لغة لكن البرنامج في انستغرام سيتاح في الولايات المتحدة فقط.

وقالت ستيفاني اوتواي المتحدثة باسم فيسبوك "هذه خطوة أولية حيث نعمل باتجاه نهج أكثر شمولا لمعالجة المعلومات المضللة".

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