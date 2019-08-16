الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا تقول إنه دهس مارة في الضفة الغربية

قتلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا قالت إنه صدم مارة بسيارته اليوم الجمعة 16 أغسطس - آب، ما أسفر عن إصابة مدنيين إسرائيليين اثنين في الضفة الغربية أحدهما في حالة خطرة،

وشاهد صحفيو "رويترز" في مكان الحادث الشرطة وهي تدحرج جثة السائق نحو غطاء بلاستيكي. وقالت السلطات الصحية الفلسطينية، إن القتيل مواطن فلسطيني.

هذا وأعلن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أن رجل من رجال الشرطة كان بالقرب من مكان وقوع الحادث، فتح النار بعد أن صدم المهاجم بسيارته مجموعة من الأشخاص على جانب طريق بالقرب من مستوطنة أليعازر الإسرائيلية القريبة من مدينة بيت لحم الفلسطينية".

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية ماجن دافيد أدوم، إن أحد المصابين البالغ من العمر 17 عاما هو في حالة خطرة ويخضع لتنفس اصطناعي، هذا ويعاني من صدمة أثرت على أجهزته الحيوية، وإن آخر يبلغ 19 عاما أصيب بجروح متوسطة".

وانتشر العشرات من الجنود والمسعفين الإسرائيليين في المكان. وانقلبت سيارة المهاجم المزعوم التي تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية الأمر الذي يمنح قائدها مزيدا من حرية الحركة في كل من إسرائيل والضفة الغربية.

وقالت الشرطة إن المهاجم كان يقود سيارته على طريق يمر بين المدن الفلسطينية والمستوطنات الاسرائيلية.

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