يونكر يختصر عطلته الصيفية لإجراء جراحة استئصال المرارة

قطع رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر عطلته للخضوع لجراحة استئصال المرارة، بحسب ما أعلنت المفوضية السبت.

وقالت المفوضية في بيان إن يونكر البالغ 64 عاما "اضطر لاختصار عطلته في النمسا لأسباب طبية. عاد إلى لوكسمبورغ حيث سيخضع لجراحة عاجلة لاستئصال المرارة".

ويونكر الذي تولى في السابق رئاسة الحكومة في لوكسمبورغ، يرأس المفوضية منذ 2014. وتنتهي ولايته في تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب موقع جهاز الخدمات الطبية الحكومية في بريطانيا، فإن جراحة استئصال المرارة عملية عادية، غالبا ما تجرى لأشخاص يعانون من آلام مرتبطة بالحصى.

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