تغريم برنامج جيمي كيميل لسخريته من إنذار طوارئ الرئاسة الأمريكية

سيتعين على شركة أي بي سي ABC دفع غرامة مالية قدرها 395 ألف دولار إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية بسبب استخدام تنبيه الطوارئ الرئاسي في برنامج جيمي كيميل الشهير الذي يبث على المباشر.

ووفقًا لمجلة هوليوود ريبورتر، فإن لجنة الاتصالات الفيدرالية تتخذ إجراءات صارمة ضد من يستخدم تنبيه الطوارئ الرئاسي في مجال الترفيه، وهذا ما قام به جيمي كيميل خلال برنامجه ثلاث مرات.

شركة أب بي سي التي تبث البرنامج عبر محطتها التلفزيونية بررت هذا الموقف بقولها "استخدام التأثير الصوتي نتج عن "سوء فهم" بأن استخدامه مسموح به." وقال متحدث باسم الشبكة "تأخذ أب بي سي ABC الالتزام التنظيمي على محمل الجد ويسرنا حل هذه المشكلة".

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وقالت وسائل الإعلام الامريكية إن برنامج جيمي استخدم التبيه خلال حلقة البرنامج التي بثت على المباشر في 3 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم وهذا ما خلق جوا من الإرتكاب في الولايات المتحدة ما تطلب ضرورة اختبار حالة التأهب رسميًا على مستوى البلاد. وكجزء من الإختبار، تلقى أكثر من 200 مليون هاتف محمول أمريكي إخطار "تنبيه الطوارئ الرئاسي".

يتم تشغيل نظام الإنذار، الذي تم تصميمه للتحذير من التهديدات الرئيسية مثل الهجمات الصاروخية والكوارث الطبيعية وأعمال الإرهاب من طرف الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (Fema). وبموجب قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، يُمنع المذيعون من محاكاة نظام التحذير لتجنب الارتباك عند استخدامه.