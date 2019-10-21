بسبب "عدم الولاء" ملك تايلاند يُجرد رفيقته من جميع الألقاب والرتب

قام ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن بتجريد رفيقته وحارسته الشخصية سينينات ونغفاجيراباكدي من جميع الألقاب الممنوحة لها بسبب عدم الولاء له، وذلك بعد أقل من 3 أشهر فقط على تعيينها في منصب الحارسة الملكية النبيلة لتصبح أول شخص يمنح مثل هذا اللقب منذ نحو قرن

وحسب البيان الذي تداولته وسائل الإعلام فإن تصرفات سينينات ونغفاجيراباكدي لا تمنح أي شرف للملك ولا تفهم في التقاليد الملكية وأن أفعالها تعود بالفائدة على نفسها، وأوضح البيان أنها كانت تسعى إلى رفع وضعها لنفس وضع الملكة سوثيدا.

Handout / THAILAND'S ROYAL OFFICE / AFP

وجاء في البيان أيضا أنّ سلوك سينينات "غير محترم لجلالة الملك، ويسبب انقسامات بين رجال الدين وسوء الفهم بين الناس"، مؤكدا تجريدها من جميع الرتب العسكرية والألقاب الملكية.

وتزوج ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن، الذي يبلغ من العمر 67 عاما من من الملكة سوتيدا، زوجته الرابعة في مايو/آيار الماضي.

وفي يوليو/تموز الماضي عينت سينينات ونغفاجيراباكدي ذات الـ 34 ربيعا والتي كانت تشغل منصب ممرضة في الجيش في منصبها الرفيع الجديد.

وكانت سينينات ونغفاجيراباكدي تملك رتبة لواء، وطيارة وحارسة شخصية، كما تعدّ أول امرأة تحصل على لقب "رفيقة ملكية نبيلة" في تايلاند منذ حوالي قرن من الزمن. يذكر أن الملك ماها فاجيرالونغكورن تولى العرش عقب وفاة والده في العام 2016.

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