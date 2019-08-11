الأمطار الموسمية تتسبب في وفاة 17 قتيلا جراء الفيضانات في باكستان

هطلت الأمطار الموسمية على معظم أنحاء باكستان، تاركة أجزاء كبيرة من مدينة كراتشي جنوبي البلاد تحت الماء وتسببت في مقتل 17 شخصا على الأقل. وأوضح مسؤولو الإنقاذ الأحد أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم صعقا بالكهرباء وتوفي ثلاثة أشخاص بعد انهيار سقف في كراتشي.

وبدأ هطول الأمطار وتشكل الفيضانات الليلة الماضية واستمر إلى يوم الأحد، حيث سجلت السلطات هطول أكثر من 180 ملليمترا من الأمطار في المدينة الساحلية.

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وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في فيضان مفاجئ وصعق اثنان آخران بمقاطعة البنجاب التي شهدت أمطارا غزيرة.

وتكافح باكستان للتعامل مع الأمطار الموسمية السنوية التي تمتد من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول وتسبب فيضانات في جنوب آسيا.