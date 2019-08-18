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العالم

مقتل ثلاثة فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية شمالي غزة

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بقلم:  Sami Fradi  مع رويترز
مقتل ثلاثة فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية شمالي غزة
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ذكر الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أن قواته أطلقت النار على فلسطينيين‭‭ ‬‬لدى محاولتهم عبور حدود غزة، وقال مسعفون فلسطينيون إن ثلاثة منهم قتلوا.

وقال الجيش في بيان أن قواته رصدت عددا من المشتبه بهم "مسلحين" قرب السياج الأمني في شمال قطاع غزة، وأن مروحية تابعة للجيش ودبابة أطلقتا النار صوبهم.

وأفاد مسعفون فلسطينيون بأنهم انتشلوا ثلاث جثث من الموقع وقال مسؤولون في مستشفى بغزة إن رجلا رابعا أصيب.

وقد وقع الحادث خلال الليل بعد فترة وجيزة من إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة على إسرائيل، قال الجيش والشرطة الإسرائيليين إن أحدها سقط في بلدة بالقرب من الحدود.

ولم يرد تعليق من الفصائل المسلحة الرئيسية في غزة. ولم يصب أي إسرائيلي في الواقعة.

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