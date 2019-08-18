شاهد: وداعا للروائح الكريهة...اختراع رداء مزود ببكتيريا لمنع روائح الجسم

"قد لا يكفي مزيل العرق أحيانا لمنع انبعاث روائح من الجسم، لذا طورت قطعة ملابس جديدة ذات شكل حديث ومزودة ببكتيريا حية للتغلب على هذه المشكلة المزعجة".

المصممة روزي برودهيد قالت إن "سكين 2"، وهي قطعة ثياب تشبه لباس البحر بلون رمادي فاتح وأكمام، تحتوي على بكتيريا مفيدة تقلل الروائح التي تفوح من الجسم.

اللباس الجديد "سكين 2" جرى تطويره في إطار دراسات عليا بجامعة سنترال سانت مارتينز للفنون في لندن.

وقالت برودهيد إن ما يسبب انبعاث روائح الجسد هو البكتيريا وليس العرق، لذا عمل فريق البحث على تطوير بكتيريا نافعة في القماش ما يتيح وجود كائنات دقيقة مفيدة تساعد في تقليل الروائح المنبعثة.

وأضافت أن هذا التغير في الكائنات الدقيقة يرتبط بالحد من الرائحة المنبعثة من الجسم ويشجع على تجدد الخلايا ومفيد لمناعة الجلد.

وتعاونت برودهيد مع البلجيكي كريس كاليفيرت، وهو عالم أحياء دقيقة بجامعة خنت، لصنع "سكين 2"، حيث أمدها بالبكتيريا النافعة، أو (البروبايوتيك) الموجودة عادة على الجلد وقام أيضا بأبحاث مكثفة عن أسباب الروائح التي تنبعث من الجسد.

وينوي الاثنان طرح "سكين 2" في الأسواق للبيع، وتأمل برودهيد في تصميم مجموعة ملابس رياضية باستخدام نفس التقنية.

ومن شأن تقليل الروائح الصادرة من الجسم أن يقلل الحاجة لغسل قطعة الملابس كثيرا، كما أثبتت الاختبارات بقاء البكتيريا حية بعد غسلها بمياه درجة حرارتها 30 درجة.