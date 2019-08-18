لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

الفلبين

شاهد: مئات الأمهات يرضعن أطفالهن في آن واحد تشجيعا على الرضاعة الطبيعية

 محادثة
بقلم:  Sami Fradi 
مئات الأمهات يرضعن في آن واحد أطفالهن في مانيلا.
مئات الأمهات يرضعن في آن واحد أطفالهن في مانيلا.
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

نظم في العاصمة الفلبينية مانيلا تجمع سنوي لمئات الأمهات بغرض إرضاع أطفالهن لمدة دقيقة في آن واحد، خلال الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وذلك بهدف نشر الوعي بشأن فوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال.

وبحسب إحصائيات لمنظمة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة (يونسيف)، فإن 29% من الأطفال الفلبينيين فقط استفادوا من الرضاعة الطبيعية حتى بلوغهم سن الستة أشهر، وهو ما تعتبره المنظمة نسبة ضئيلة في هذا البلد.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بإرضاع الأطفال عن طريق الثدي خاصة، خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

دراسة: النباتيون أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

تقرير أممي: 820 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم