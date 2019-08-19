صلاح يتبرأ من دفاعه عن وردة ويقول لست أنا من أعاده لصفوف المنتخب

بعد مرور نحو شهرين على تغريدة نجم منتخب ليفربول محمد صلاح الشهيرة حول اتهامات بالتحرش الجنسي طالت لاعب المنتخب المصري عمرو وردة، وما أثارته هذه التغريدة من زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي والساحة المصرية، علق صلاح وللمرة الأولى في مقابلة حصرية لشبكة الـ "سي إن إن" الأمريكية وردا على السؤال حول الجدل الذي أثارته هذه الأزمة وإن كان هو السبب وراء عودة وردة إلى صفوف المنتخب المصري خلال فعاليات كأس الأمم الافريقية الأخيرة، بعد قرار سابق من الاتحاد المصري لكرة القدم بإبعاد وردة عن المنتخب، قال صلاح "بالتأكيد لا، لأنني لست قائد الفريق الوطني، وأنا لست المدير الفني، وأنا لست المدرب، صدقوني إن كنت قويا ، لتمكنت من القيام بالعديد من الخطوات هناك، أنا مجرد لاعب، لكنهم ألقوا باللوم علي".

هذا وأضاف صلاح،"يجب أن يحصل وردة على العلاج، أو إعادة التأهيل، فقط للتأكد من أن هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى".

"يجب معاملة المرأة باحترام كبير، لا تعني لا. هذه الأمور يجب أن تبقى مقدسة، أعتقد أيضا بأن كثر ممن يرتكبون الأخطاء يتغيرون نحو الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم بشكل مباشر إلى المقصلة، والتي تعتبر أسهل الطرق". لاعب ليفربول الانجليزي محمد صلاح

وأثارت تغريدة سابقة لصلاح ابان أزمة وردة انتقادات واسعة، إذ اعتبر البعض أن كلمات صلاح تمثل دعما لوردة رغم الاتهامات المتكررة بالتحرش والتي لاحقت اللاعب في المنتخب المصري.

هذا وطالب صلاح، عبر الـ "سي إن إن" رئيس اتحاد الكرة القادم، بضرورة أن يسعى لإصلاح العديد من الأمور. وأكد أن لاعبي المنتخب المصري هم من يتحملون مسؤولية الإخفاق الذي حصل في كأس الأمم الافريقية للعام 2019، قائلا "نحن كمنتخب لم نقدم أداء جيدا خلال البطولة".

وأردف صلاح، أنه ينتظر إجراء العديد من التعديلات، بعد أن يتم انتخاب رئيس جديد للاتحاد المصري لكرة القدم. وأضاف أنه وبصفته لاعبا في المنتخب الوطني المصري، وهو يتحدث عن وضع بقية أفراد المنتخب يمكنه أن يؤكد أن "اللاعبين ليسوا سعداء والسبب يعود إلى أشياء كثيرة، وهم يآملون أن يقوم رئيس الاتحاد الجديد بتطبيق الامور بطرق مختلفة".

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