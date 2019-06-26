استبعاد "عمرو وردة" من قائمة المنتخب المصري بعد اتهامات بالتحرش

نشر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم في صفحته على فيسبوك يوم الأربعاء، بيان استبعاد لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة من معسكر الفريق.

قرار الاستبعاد الذي اتخذه المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد بالتشاور مع الجهاز الفني والإداري، بعد انتشار اتهامات بالتحرش تخص اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.

استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب... Publiée par EFA.eg sur Mercredi 26 juin 2019

وبحسب البيان فقد جاء قرار الاستبعاد:"في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز عند الفريق." حيث سيستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الأفريقية التي تجري في مصر بـ 22 لاعبا.

البداية كانت بنشر عارضة الأزياء مريهان كيلير، رسائل تحرش كان قد أرسلها لها وردة.

ومن ثم أقدمت فتاة مكسيكية اسمها جيوفانا فال على نشر رسائل محادثة بينها وبين وردة يتحرش بها لفظيا.

يذكر أن المنتخب المصري سيواجه منتخب الكونغو يوم الأربعاء في إطار التصفيات.

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