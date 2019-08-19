في حال الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق، فإن بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والأدوية والغذاء، بحسب وثيقة رسمية مسرّبة كشفت عنها صحيفة سانداي تايمز، التي قوبل تحليلها بمعارضة فورية من جانب الوزراء البريطانيين. ويكشف التقرير نفسه وجود خطة سرية (يالوهامر)، أعدتها الحكومة البريطانية لتجنب انهيار البلاد بعد "الطلاق".

وجاء في الوثيقة التي تتوقع حدوث احتجاجات واكتظاظا في الموانئ واضطرابا واسعا، أن التوقعات التي أدرجتها الحكومة تطرقت إلى ما يشبه مرحلة ما بعد صدمة عدم التوصل لاتفاق بشأن البركسيت، في ظل إعادة فرض واقع الحدود في ارلندا. وأشارت الوثيقة إلى أن هذه التوقعات لا تمثل أسوأ السيناريوهات.

وقالت صحيفة تايمز إن أكثر من 85% من الشاحنات التي تستعمل قنال المانش قد لا تكون جاهزة بالنسبة للمصالح الجمركية الفرنسية، ما يعني أن حالة من الاضطراب ربما تسود الموانئ، وأن تلك الحالة قد تستمر ثلاثة أشهر قبل تحسن حركة النقل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعد بأن تغادر بلاده الاتحاد الأوروبي حتى حدود 31 تشرين الثاني أكتوبر، سواء باتفاق أو بدونه.

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