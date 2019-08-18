شاهد: وزير البريكست يوقع وثيقة إلغاء سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في بريطانيا

قال ستيفن باركلي وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (البريكست) البريطاني على تويتر اليوم الأحد (18 أغسطس آب) إنه وقع قرارا لا رجعة فيه بإلغاء القوانين التي صدرت عام 1972 باسم قانون المجتمعات الأوروبية والتي جعلت بريطانيا عضوا في المنظمة التي صارت فيما بعد الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن توقيع هذا القرار مسألة إجرائية تنص عليها قوانين سبق العمل بها إلا أن باركلي قال في بيان "هذه إشارة واضحة لشعب هذه البلاد إلى أنه لا رجوع (عن البريكست).

وأضاف في البيان الذي نشره على تويتر "هذه لحظة فارقة في استعادة السيطرة على قوانيننا، وتبرز أننا سنترك الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر تشرين الأول".

ونشر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أيضا على تويتر صورة من القرار الذي وقعه باركلي وقال "توقيع هذه الوثيقة يعني أننا سنستعيد السيطرة على قوانيننا يوم الخروج".

وسيسري إلغاء قانون المجتمعات الأوروبية عندما تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا يوم 31 أكتوبر تشرين الأول، وهي خطوة تاريخية في مجال إعادة السلطات التشريعية من بروكسل إلى المملكة المتحدة.

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