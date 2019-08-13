شاهد: فيفا تنشر تصريحا لطفل ليفربول وواقعته مع محمد صلاح

تعليقا على واقعة طفل ليفربول، صاحب "الأنف المكسور"، نشر موقع فيفا باللغة العربية عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، تصريحا أدلى به لويس فولر البالغ من العمر 11 عاما في مقابلة حصرية مع هيئة الإذاعة البريطانية الـ"بي بي سي".

المشجع الصغير للنادي الانجليزي، الذي انتهت محاولته لمشاهدة لاعبه المفضل نجم ليفربول محمد صلاح بإصابته بنزيف في الأنف، أثناء محاولته اللحاق بسيارته، قال في لقاء تلفزيوني:

"مو صلاح جاء على مقربة من حديقتنا ليتحقق مما إذا كنت على ما يرام وكان قلقا جدا بشأني،"

"أحبه كثيراً لأنه شخص رائع،" الفتى لويس فاولر

وذكرت شبكة "سكاي أن"في وقت سابق، أن فولر اصطدم في عامود إنارة ‭‭ ‬‬وسقط على الأرض والدماء بدأت تنزف من أنفه بعد أن ركض هو وشقيقه ايزاك بجوار سيارة صلاح يوم السبت وهما يلوحان للاعب ليفربول، وبعد أن شاهد صلاح الولد الصغير وهو يتألم توقف وعاد بسيارته للاطمئنان عليه قبل أن يلتقط معه الصور.

هذا وعلق، جو كوبر زوج والدة فاولر، على الحادثة قائلا لشبكة سكاي:

"اعتذر صلاح وأبدى تعاطفه الشديد مع الولدين وجعلهما يشعران بتحسن كبير".

"نشكرك يا صلاح على عودتك للاطمئنان عليهما بعدما أصيب لويس وهو يحاول التلويح لك".

وتابع "يحبك كثيرا وزال الألم فورا حين احتضنته .. أنت رجل حقيقي .. أشكرك أيها الملك المصري". جو كوبر زوج والدة فاولر

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