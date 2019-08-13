شاهد: فيفا تنشر تصريحا لطفل ليفربول وواقعته مع محمد صلاح

تعليقا على واقعة طفل ليفربول، صاحب "الأنف المكسور"، نشر موقع فيفا باللغة العربية عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، تصريحا أدلى به لويس فولر البالغ من العمر 11 عاما في مقابلة حصرية مع هيئة الإذاعة البريطانية الـ"بي بي سي".
المشجع الصغير للنادي الانجليزي، الذي انتهت محاولته لمشاهدة لاعبه المفضل نجم ليفربول محمد صلاح بإصابته بنزيف في الأنف، أثناء محاولته اللحاق بسيارته، قال في لقاء تلفزيوني:
وذكرت شبكة "سكاي أن"في وقت سابق، أن فولر اصطدم في عامود إنارة وسقط على الأرض والدماء بدأت تنزف من أنفه بعد أن ركض هو وشقيقه ايزاك بجوار سيارة صلاح يوم السبت وهما يلوحان للاعب ليفربول، وبعد أن شاهد صلاح الولد الصغير وهو يتألم توقف وعاد بسيارته للاطمئنان عليه قبل أن يلتقط معه الصور.
هذا وعلق، جو كوبر زوج والدة فاولر، على الحادثة قائلا لشبكة سكاي:
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