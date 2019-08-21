علي بابا الصينية ترجئ إدراج أسهم بقيمة 15 مليار دولار في هونغ كونغ

قال مصدران مطلعان لرويترز إن مجموعة علي بابا القابضة، أكبر شركة تجارة إلكترونية في الصين، أرجأت عملية إدراج‭‭‭ ‬‬‬أسهمها التي قد تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار في هونغ كونغ في ظل تصاعد الاضطرابات السياسية في المركز المالي الآسيوي.

ويراقب المجتمع المالي خطط علي بابا للإدراج ببورصة هونغ كونغ عن كثب، لتعطي مؤشرا على بيئة الأعمال في المدينة الخاضعة للحكم الصيني وتتيح الاطلاع علي نظرة بكين للوضع.

وقال أحد المصدرين إنه بينما لم يتم وضع جدول زمني رسميا بعد، فإن على بابا قد تدشن العملية في أكتوبر تشرين الأول لجمع ما بين عشرة و15 مليار دولار، حين تهدأ التوترات السياسية وتصبح الأوضاع في السوق أنسب.

وذكر المصدر الثاني أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل العملية التي كانت مقررة في الأصل في أواخر آب/أغسطس، في اجتماع مجلس الإدارة قبل إعلان أحدث نتائج لعلي بابا في الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدران أن التأجيل يرجع لعدم الاستقرار المالي والسياسي في هونغ كونغ، في ظل "احتجاجات مؤيدة للديمقراطية" مستمرة منذ 11 أسبوعا والتي أضحت أكثر عنفا لتعاني المدينة من حالة من الفوضى.

وقال المصدر الأول: "سيكون من غير الحكمة إلى حد بعيد إطلاق الصفقة الآن أو في وقت قريب. من المؤكد أن الصين ستشعر بضيق إذا مُنحت هونغ كونغ هدية كبيرة كهذه في ظل ما يحدث في المدينة".

ورفض المصدران الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولان بالحديث لوسائل الإعلام. وامتنعت علي بابا عن التعقيب.

للمزيد على يورونيوز:

20 دقيقة تفصل بينهما...هونغ كونغ وشينزن جارتان تجمعهما الحدود وتفرقهما السياسة

شاهد: القوات الصينية تتأهب لإقتحام هونغ كونغ