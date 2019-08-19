بعد احتجاجات الأحد المليونية.. حملة تنظيف واسعة في هونغ كونغ

حملة واسعة للنظافة في هونغ كونغ، بعد يوم من مظاهرة ضخمة، شارك فيها حوالي مليون وسبعمائة ألف شخص أي حوالي ربع سكان المدينة، متحدين أوامر الشرطة بالالتزام بالمسيرات السلمية التي بدأت منذ شهرين تخللتها صدامات عنيفة.

وكانت جموع المحتجين تدفقت على حديقة فيكتوريا يوم الأحد ثم انتشرت في الشوارع المجاورة، ما أجبر الشرطة الصينية على إغلاق المسالك المرورية في المنطقة.

وخلال المظاهرة هطلت الأمطار بغزارة فحوّلت الحديقة إلى بحر عائم من المطريات، وفي الآن نفسه سار المحتجون باتجاه المنطقة المالية في وسط المدينة، حيث احاطوا بمقرات الحكومة.

وكانت الاحتجاجات بدأت في 9 حزيران/يونيو الماضي، مطالبة بإلغاء مشروع قانون كان سيسمح بتسليم المشتبه بأنهم مجرمون في هونغ كونغ إلى الصين، داعين إلى إصلاحات ديمقراطية أوسع.

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