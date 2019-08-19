طهران تحذّر أمريكا من مغبّة احتجاز الناقلة الإيرانية في المياه الدولية

وعيد إيراني جديد تجاه الولايات المتحدة. حذرت طهران واشنطن من مغبة احتجاز الناقلة الإيرانية في المياه الدولية بحسب ما ذكره الناطق باسم الخارجية في الجمهورية الإسلامية عباس موسوي. على صعيد آخر، قال المسؤول الإيراني نحتاج انتظار أمر محكمة للإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة.

وكانت ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق منذ 4 تموز/يوليو قد أبحرت ليل الأحد-الإثنين وذلك بعد رفض سلطات المنطقة البريطانية طلباً أميركياً لاحتجاز الناقلة مجدّداً بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وبحسب الموقع الإلكتروني "مارين ترافيك" المتخصّص في تعقّب حركة السفن فإنّ الناقلة التي تم تغيير اسمها من "غريس 1" إلى "أدريان داريا" أبحرت ليل الأحد من قبالة سواحل جبل طارق متجهة جنوباً. ولم تؤكّد سلطات جبل طارق في الحال إبحار الناقلة لكن مصادر رجحت أن تكون الناقلة قد غيرت وجهتها إلى كالاماتا.

وردا على سؤال من التلفزيون الرسمي الإيراني بشأن ما إذا كان باستطاعة الولايات المتحدة تجديد طلب احتجاز الناقلة بعد إبحارها من جبل طارق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي "مثل هذا الفعل... سيعرض سلامة الشحن في المياه الدولية للخطر. لقد أصدرْنا تحذيرا من خلال القنوات الرسمية، وخصوصا عبر السفارة السويسرية".

وتمثل سويسرا المصالح الأمريكية في إيران التي ليست لديها علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة