من المكتب إلى تقديم البيرة تعرف على فانيسا وعملها في مهرجان أكتوبرفست

منذ نعومة أظفارها تحلم فانيسا بالعمل كنادلة في مهرجان البيرة الألماني الشهير "أكتوبرفست" والذي أقيم هذا العام في 21 سبتمبر/أيلول.

تعمل فانيسا هايلاند، والتي تبلغ من العمر 33 عاما، في مكتب بشركة كبيرة، لكن ما فعلته هذا العام يتطلب شجاعة كبيرة.

فانيسا أخذت إجازة من عملها وبدأت على الفور بالعمل كنادلة في مهرجان "أكتوبرفست" للبيرة في مدينة ميونخ لمدة 15 ساعة من العمل اليومي، على مدار 16 يوما على التوالي.

وبالرغم من أن طبيعة العمل الشاقة لكن فانيسا تأمل في أن تخوض تجربة مختلفة كليا عن ما تعيشه في حياتها اليومية الاعتيادية، وربما يساعدها في التغلب على روتين العمل في المكتب.

وعلى الصعيد المالي فإن تقديم كؤوس البيرة الكبيرة ووجبات الأكل الألمانية الدسمة يدر على فانيسا أرباحا جيدة أيضا، فهي تتقاضى 1.06 يورو عن كل لتر تبيعه من البيرة، بالإضافة إلى البقشيش الذي تحصل عليه من الزبائن، لكنها بالتأكيد لم تختر العمل في المهرجان من أجل كسب المال، ويشاركها هذا الخيار العديد من أصدقائها ممن عملوا معها.

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